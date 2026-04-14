Синоптик предупредил о заморозках в Центральной России на следующей неделе

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заморозки, снег и мокрый снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе, температура будет на 7-9 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В начале следующей недели в ночные и предутренние часы Центральная Россия окажется в зоне околонулевых температур с вероятностью лёгких заморозков до -1. Фронт заморозков может добраться до Черноземья", - рассказал Тишковец

Синоптик добавил, что местами ожидается небольшой снег, днем мокрый снег с дождем. На земле может появиться временный снежный покров менее 1 сантиметра.