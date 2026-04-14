Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе в ночь на вторник

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заморозки в Московском регионе в ночь на вторник были зафиксированы только на одной метеостанции - Подмосковной, температура опустилась до минус 0,5 градуса, до конца недели заморозков больше не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшей ночью подавляющее большинство метеостанций, расположенных на территории столичного региона, заморозков не зафиксировали", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил плюс 6,4 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от плюс 6,0 градусов в Тушино до плюс 7,6 градуса на Балчуге.
"На территории Московской области самой холодной точкой стала метеостанция Подмосковная - это единственное место в регионе, где температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки - там минимальный термометр показал минус 0,5 градуса. Отмечу, что на соседних метеостанциях температура воздуха в течение ночи не опускалась ниже плюс 3 градуса", - подчеркнул синоптик.
Он добавил, что в столичном регионе до конца нынешней недели заморозков не ожидается.