Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе в ночь на вторник

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заморозки в Московском регионе в ночь на вторник были зафиксированы только на одной метеостанции - Подмосковной, температура опустилась до минус 0,5 градуса, до конца недели заморозков больше не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.