Синоптик рассказала, где ждать ночных заморозков в России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Юг Европейской России все еще находится в зоне влияния циклонов, несущих заморозки в ночные часы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"На юге страны (который находится в зоне влияния циклонов - ред.) до 15 апреля сохраняются неустойчивая погода, прохладная температура, которая ниже нормы на два градуса, и ночные заморозки до минус двух градусов. Ночью и утром до 16 апреля в Запорожской, Херсонской, а также Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов", - сказала агентству синоптик.
По словам Макаровой, до четверга в Краснодарском крае ночью может подморозить до минус четырех градусов.