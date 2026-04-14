Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, где ждать ночных заморозков в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 14.04.2026
Синоптик рассказала, где ждать ночных заморозков в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗеленые листья деревьев под снегом
Зеленые листья деревьев под снегом. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Зеленые листья деревьев под снегом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Юг Европейской России все еще находится в зоне влияния циклонов, несущих заморозки в ночные часы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"На юге страны (который находится в зоне влияния циклонов - ред.) до 15 апреля сохраняются неустойчивая погода, прохладная температура, которая ниже нормы на два градуса, и ночные заморозки до минус двух градусов. Ночью и утром до 16 апреля в Запорожской, Херсонской, а также Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов", - сказала агентству синоптик.
По словам Макаровой, до четверга в Краснодарском крае ночью может подморозить до минус четырех градусов.
Ростовская область, Краснодарский край, Марина Макарова, Гидрометцентр, Россия, Погода, Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала