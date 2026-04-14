В Подмосковье произвели около 5,5 тыс тонн мучных кондитерских изделий

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Объем производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в Подмосковье составил около 5,5 тысячи тонн за январь и февраль этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что всего в регионе осуществляют деятельность свыше 1 тысячи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивая переработку сельскохозяйственного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Например, в регионе производят различную кондитерскую продукцию: торт "Медовик", "Наполеон", "Праги", "Красный бархат", а также легкие бисквитные пирожные и муссовые десерты.