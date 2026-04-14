Заявки на жилищные сертификаты подали 122 семьи в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заявки на жилищные сертификаты подали 122 семьи в 20 округах Подмосковья за первые две недели апреля, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Министр ведомства Александр Туровский отметил, что этот документ позволяет компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете региона.

"Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья", — отметил Туровский, его слова приводит пресс-служба.

Государство выкупает аварийные помещения по цене 181,7 тысячи рублей за квадратный метр. Оплачиваемый минимум составляет 28 квадратных метров. Даже если площадь квартиры меньше, например 15 квадратных метров, собственник получит выплату из расчета 28 квадратных метров — около 5 миллионов рублей. Если жилье больше, компенсацию рассчитают по всей площади. При выборе более дорогой квартиры гражданин может доплатить разницу из собственных средств.

Для участия в программе необходимо: не получать такую выплату ранее, иметь дом, официально признанный аварийным и включенный в программу расселения, а также не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Подать заявление нужно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключается до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи новой квартиры необходимо оформить до 1 октября 2026 года.

Мероприятия по переселению из аварийного жилого фонда проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".