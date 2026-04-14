Объем продаж свежих фруктов в Подмосковье вырос на 9,75% за месяц
17:27 14.04.2026
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Объем продаж свежих фруктов в марте превысил 26,7 тысячи тонн, что на 9,75% больше, чем в феврале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Также активно покупали яблоки – их реализовали в количестве свыше 6,9 тысячи тонн, на 9% превысив показатель предыдущего месяца.
Летние веранды в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Летние кафе в Подмосковье начнут работу во второй половине апреля
Вчера, 16:38
Кроме того, свежие фрукты, представленные на ярмарках региона, регулярно проверяются специалистами государственной ветеринарной службы Московской области. За март сотрудники службы провели более 12 тысяч исследований данной продукции, используя современные методы оценки, в том числе органолептику, люминоскопию и нитратометрию. Благодаря тщательному контролю с реализации было снято более 94 килограммов фруктов, не соответствующих требованиям.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что регулярный мониторинг и надзор позволяют гарантировать высокие стандарты продовольственной безопасности и укреплять доверие потребителей.
 
