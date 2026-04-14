Летние кафе в Подмосковье начнут работу во второй половине апреля

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Старт сезона летних веранд в этом году в Подмосковье ожидается во второй половине апреля, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Старт сезона летних веранд традиционно приходится на весенний период. Фактический запуск работы в этом году формируется с учетом сезонных погодных условий и ожидается во второй половине апреля", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по данным минсельхозпрода, в Московской области внедряется обновленная система размещения летних кафе, направленная на снижение административной нагрузки для бизнеса и переход к долгосрочным правилам работы. Главное изменение – предпринимателям больше не потребуется ежегодно подавать заявки через региональный портал госуслуг для установки летних веранд на землях муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Вместо этого формируется постоянная схема размещения объектов общественного питания. Заявка на бессрочное включение в схему нового летнего кафе подается на портале "МОй АПК".