Почти 160 тысяч медсправок заказали онлайн в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 160 тысяч медицинских справок заказали онлайн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заказать онлайн можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и медицинские документы.
"Пациент может заказать необходимый документ дистанционно, в любое удобное время, не меняя своего привычного графика и не тратя время на поездку в медицинское учреждение. С начала этого года через интернет заказали почти 160 тысяч справок", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг "Здоровье" в разделе "Электронные медицинские документы".