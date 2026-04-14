Почти 160 тысяч медсправок заказали онлайн в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости . Почти 160 тысяч медицинских справок заказали онлайн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заказать онлайн можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и медицинские документы.

"Пациент может заказать необходимый документ дистанционно, в любое удобное время, не меняя своего привычного графика и не тратя время на поездку в медицинское учреждение. С начала этого года через интернет заказали почти 160 тысяч справок", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.