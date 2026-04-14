Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24,7%

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом снизилась в Подмосковье на 24,7% за три месяца этого года по сравнению с таким же показателем 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, по итогам периода январь — март 2026 года данный показатель составил 13,7 на 100 тысяч населения.

"В Подмосковье проводится большая работа по профилактике туберкулеза, его ранней диагностике и эффективному лечению. Благодаря этому показатель заболеваемости туберкулезом за три месяца этого года снизился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба.