Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24,7% - РИА Новости, 14.04.2026
13:09 14.04.2026
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24,7%

В Московской области почти на 25% снизилась заболеваемость туберкулезом

© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом снизилась в Подмосковье на 24,7% за три месяца этого года по сравнению с таким же показателем 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, по итогам периода январь — март 2026 года данный показатель составил 13,7 на 100 тысяч населения.
"В Подмосковье проводится большая работа по профилактике туберкулеза, его ранней диагностике и эффективному лечению. Благодаря этому показатель заболеваемости туберкулезом за три месяца этого года снизился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба.
Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, проходящих сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.
 
