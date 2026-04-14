Ситуация в Ормузском проливе меняется стремительно, заявил Песков

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе меняется стремительно и развивается разнонаправленно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья. Что это значит и во что может вылиться, пока не понятно, подчеркнул Песков.
"Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно", — сказал Песков ИС "Вести".
Он выразил надежду, что период перемирия продлится и будет закреплен окончательным миром. А пока пресс-секретарь главы государства констатировал, что переговоры между Ираном и США окончились безрезультатно.