У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией, заявил Песков

12:31 14.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае звонка от президента России Владимира Путина, ответит, но сам звонить не собирается.
"Пока что мы можем с удовлетворением отмечать, насколько мы понимаем, готовность вести прагматичный диалог. В данном случае у нас есть взаимная готовность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о первых заявлениях Мадьяра.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
