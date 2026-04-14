У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией, заявил Песков

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае звонка от президента России Владимира Путина, ответит, но сам звонить не собирается.
"Пока что мы можем с удовлетворением отмечать, насколько мы понимаем, готовность вести прагматичный диалог. В данном случае у нас есть взаимная готовность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о первых заявлениях Мадьяра.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.