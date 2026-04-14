США и Иран встретятся в Исламабаде на этой неделе, сообщили китайские СМИ

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Американская и иранская делегации вновь встретятся в Пакистане на этой неделе, передает CCTV.
"По сведениям источников, делегации США и Ирана позже на этой неделе проведут переговоры в пакистанском Исламабаде", — сообщил китайский телеканал.
Как заявлял ранее журналист издания Atlantic Араш Азизи со ссылкой на источник в Тегеране, стороны наметили встречу на четверг. По информации Bloomberg, она может пройти в Турции или Египте.
Первый раунд переговоров состоялся в минувшие выходные в Исламабаде. По его итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Вашингтон заявлял, что речь идет в том числе об обогащенном уране: США настаивают на изъятии этих материалов у ИРИ.
По данным Reuters, стороны также обсуждали судьбу Ормузского пролива, репарации, санкции и детали завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.