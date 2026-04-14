03:12 14.04.2026 (обновлено: 11:50 14.04.2026)
В России изменились правила подсчета стажа при назначении пенсий

Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий в России изменились, нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей "сельского" стажа, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами правительства.
Речь идет об учете в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года. Они учитываются при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы. Раньше действовало ограничение — суммарно такой "декретный" стаж мог составлять не более шести лет, теперь это требование исключили.
То есть если раньше в стаже засчитывался декрет максимум с четырьмя детьми, то теперь учитывать будут все время ухода за детьми до 1,5 года, что позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей.
Аналогичным образом уточнили правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Он дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
Такая ежемесячная надбавка составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде пенсионера в город. Теперь в "сельский" стаж тоже будут засчитывать все время ухода за детьми до 1,5 года без ограничений.
Кроме того, был скорректирован порядок учета страхового стажа для родителей близнецов. Теперь при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей.
Например, если один из родителей был в декрете с двойней, то в его страховой стаж засчитают сразу три года, если родились тройняшки — засчитают максимум 4,5 года, если в семье появились сразу четверо детей и родитель был в отпуске до достижения ими полутора лет, то получит шесть лет к стажу и так далее. Ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа здесь тоже нет.
ОбществоРоссияПенсия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
