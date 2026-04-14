В России изменились правила подсчета стажа при назначении пенсий

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий в России изменились, нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей "сельского" стажа, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами правительства.

Речь идет об учете в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года. Они учитываются при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы. Раньше действовало ограничение — суммарно такой "декретный" стаж мог составлять не более шести лет, теперь это требование исключили.

То есть если раньше в стаже засчитывался декрет максимум с четырьмя детьми, то теперь учитывать будут все время ухода за детьми до 1,5 года, что позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей.

Аналогичным образом уточнили правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Он дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Такая ежемесячная надбавка составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде пенсионера в город. Теперь в "сельский" стаж тоже будут засчитывать все время ухода за детьми до 1,5 года без ограничений.

Кроме того, был скорректирован порядок учета страхового стажа для родителей близнецов. Теперь при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей.