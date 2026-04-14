14:31 14.04.2026
Синоптик опровергла сообщения о надвигающейся на Москву грозе

Паршина: в столицу придут только небольшие и умеренные дожди

Девушка на Красной площади во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что в ближайшие дни в Москве ожидается гроза, по ее данным, в столицу придут только небольшие и умеренные дожди.
Накануне в ряде российских СМИ появилась информация о первой апрельской грозе в Москве и Подмосковье, которая должна пройти во вторник.
"Грозу мы не прогнозируем. Да, в Москве эта неделя будет облачной, иногда с прояснениями, ожидаются небольшие дожди, а местами умеренные осадки, но никак не гроза", - рассказала РИА Новости синоптик.
По словам Паршиной, апрельская гроза - очень редкое явление, и ее можно ожидать, когда резко меняется температура, например, с тепла на холод, что характерно для конца апреля и мая. Однако она уточнила, что южнее Москвы грозе все-таки быть.
"Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность ничтожно мала. Однако в областях, которые южнее столицы - в Курской и Белгородской областях, и даже на востоке, например, в Рязанской области, гроза вполне вероятна из-за приближающегося фронта южного циклона", - отметила синоптик.
Паршина добавила, что людям не стоит верить прогнозам погоды от неофициальных источников и тем более соцсетям, которые пишут новости не для оповещения, а для рейтингов.
ОбществоМоскваБелгородская областьЛюдмила ПаршинаМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
