Синоптик опровергла сообщения о надвигающейся на Москву грозе

Девушка на Красной площади во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что в ближайшие дни в Москве ожидается гроза, по ее данным, в столицу придут только небольшие и умеренные дожди.

Накануне в ряде российских СМИ появилась информация о первой апрельской грозе в Москве Подмосковье , которая должна пройти во вторник.

"Грозу мы не прогнозируем. Да, в Москве эта неделя будет облачной, иногда с прояснениями, ожидаются небольшие дожди, а местами умеренные осадки, но никак не гроза", - рассказала РИА Новости синоптик.

По словам Паршиной , апрельская гроза - очень редкое явление, и ее можно ожидать, когда резко меняется температура, например, с тепла на холод, что характерно для конца апреля и мая. Однако она уточнила, что южнее Москвы грозе все-таки быть.

"Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность ничтожно мала. Однако в областях, которые южнее столицы - в Курской и Белгородской областях , и даже на востоке, например, в Рязанской области , гроза вполне вероятна из-за приближающегося фронта южного циклона", - отметила синоптик.