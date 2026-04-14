Глава Минсельхоза оценила состояние посевов озимых в России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 97% посевов озимых в России находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"На сегодняшний день озимые по стране у нас подкормлены на площади 11 миллионов гектаров. В хорошем, удовлетворительном состоянии пока у нас находится 97% посевов. Динамика ярового сева сейчас чуть ниже прошлогодней", - сказала она.
Лут уточнила, что яровой сев проведен на территории 2,3 миллиона гектаров. Всего под яровые будет отведено порядка 56 миллионов гектаров, при этом в 2026 году запланировано увеличение общей посевной площади до 83 миллионов гектаров.
"В частности, мы планируем увеличить объем сева яровой пшеницы, нашей базовой культуры, ячменя, кукурузы, гречихи, подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, увеличим площадь под овощами, картофелем и кормовыми культурами. Особый акцент мы делаем на повышении эффективности растениеводства и снижении себестоимости продукции, что является ключевым фактором сохранения доступности продовольствия для потребителей и нашей конкурентоспособности на мировом рынке", - добавила глава Минсельхоза.
