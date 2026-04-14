Овчинский: площадку для строительства ЖК по реновации готовят в Богородском
10:10 14.04.2026
Овчинский: площадку для строительства ЖК по реновации готовят в Богородском

© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Площадку, отведенную под строительство жилого комплекса для участников программы реновации, готовят в районе Богородское на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка, общая площадь которой превысит 55 тысяч квадратных метров, будет состоять из двух корпусов, многоквартирный дом появится на участке в свыше 1,2 гектара на улице Тюменской, 5, уточнил руководитель департамента.
"Богородское – это третий район в Восточном административном округе по числу домов, вошедших в программу реновации. В сумме в новостройке на Тюменской улице будет 508 квартир, четыре из которых адаптируют для маломобильных граждан. Площадь готового жилья превысит 32 тысячи квадратных метров", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Жилое здание, фасады которого создадут по индивидуальному проекту, будет иметь сложную ступенчатую форму, добавил министр. Придомовую территорию ожидает комплексное благоустройство: в перспективе вокруг жилого комплекса разобьют прогулочные зоны, оборудуют детские и спортивные площадки, предусмотрят пространства для спокойного отдыха. Проект подразумевает, кроме того, строительство подземного паркинга, прямой доступ к которому жильцам обеспечат лифты, заметил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о передаче под заселение участникам программы реновации еще одной новостройки на 161 квартиру в Рязанском районе, где всего по программе предстоит расселить 72 советские многоэтажки устаревшего жилфонда.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
