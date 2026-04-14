Солнцев рассказал об увеличении подъемных для сельских врачей Оренбуржья

УФА, 14 апр - РИА Новости. Узким медицинским специалистам, которые отправятся работать в восточные районы Оренбуржья, выплатят подъёмные в размере 4 миллионов рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.

Руководитель региона рассказал, что на заседании правительства Оренбургской области большой блок посвятили здравоохранению.

"Перед нами сегодня стоит важная задача по привлечению узких специалистов. Для этого принят ряд дополнительных мер. Например, 27 докторов, которые направятся в восточную часть Оренбуржья для работы, смогут получить по 4 млн рублей подъёмных. Постановление сегодня принято, а значит, уже скоро доктора направятся в учреждения", - сообщил Евгений Солнцев.

Он отметил, что важным условием является то, что каждый специалист должен проработать на местах не менее 7 лет.

"Кроме того, вводим дополнительную стипендию для тех студентов, кто поступит на целевое обучение. В этом учебном году в Оренбургской области такие договоры заключили 332 студента. В следующем ожидаем – 572", - рассказал губернатор Оренбургской области.

Принято решение об увеличении выплат врачам и среднему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи. С 1 июля их максимальные размеры для выездных бригад составят: докторам – 30 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, сообщил Евгений Солнцев.