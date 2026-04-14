Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:27 14.04.2026
Солнцев рассказал об увеличении подъемных для сельских врачей Оренбуржья

© РИА Новости / Сергей Аверин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 14 апр - РИА Новости. Узким медицинским специалистам, которые отправятся работать в восточные районы Оренбуржья, выплатят подъёмные в размере 4 миллионов рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.
Руководитель региона рассказал, что на заседании правительства Оренбургской области большой блок посвятили здравоохранению.
"Перед нами сегодня стоит важная задача по привлечению узких специалистов. Для этого принят ряд дополнительных мер. Например, 27 докторов, которые направятся в восточную часть Оренбуржья для работы, смогут получить по 4 млн рублей подъёмных. Постановление сегодня принято, а значит, уже скоро доктора направятся в учреждения", - сообщил Евгений Солнцев.
Он отметил, что важным условием является то, что каждый специалист должен проработать на местах не менее 7 лет.
"Кроме того, вводим дополнительную стипендию для тех студентов, кто поступит на целевое обучение. В этом учебном году в Оренбургской области такие договоры заключили 332 студента. В следующем ожидаем – 572", - рассказал губернатор Оренбургской области.
Принято решение об увеличении выплат врачам и среднему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи. С 1 июля их максимальные размеры для выездных бригад составят: докторам – 30 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, сообщил Евгений Солнцев.
"Решение медицинских вопросов – это ещё и дооснащение больниц необходимым оборудованием. В 2026 году правительство Оренбургской области направит дополнительно почти 150 млн рублей на покупку лекарств, оснащение лабораторий, ремонт и приобретение необходимой техники", - добавил руководитель региона.
Оренбургская областьОренбургская областьЕвгений СолнцевВрачиподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала