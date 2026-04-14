Солнцев: новый аэровокзал в Оренбурге планируется сдать до конца июня

УФА, 14 апр – РИА Новости. Новый аэровокзал в Оренбурге площадью порядка 24 тысяч квадратных метров планируется сдать во втором квартале года, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.
"Вместе с заместителем министра транспорта РФ Владимиром Потешкиным, который с рабочей поездкой в Оренбуржье, провели оперативное совещание с застройщиками нового аэровокзала. Завершить его строительство запланировано во II квартале 2026 года. Эти сроки нарушать нельзя", - сообщил руководитель региона.
Над проектом работают сразу две компании: АО УК "Аэропорты Регионов" и ООО "Новапорт Холдинг". В настоящее время идёт монтаж декоративного фасада, а также внутренние отделочные работы. Завершён монтаж 4 телетрапов, рассказал Евгений Солнцев.
По словам губернатора Оренбургской области, общая площадь будущего 4-этажного терминала составит порядка 24 тысяч квадратных метров. Пропускная способность вырастет с 280 до 1 тысячи пассажиров в час, из которых 600 – на внутренних воздушных линиях.
"Новый аэровокзал будет значительно удобнее прежнего. Залы повышенного комфорта, комната матери и ребёнка, медпункт, удобная и вместительная парковка – всё предусмотрено проектом. Но нас интересует не только удобство. Вместе с Владимиром Владимировичем подняли вопрос сохранения аэропортовых тарифов на прежнем уровне. Наша задача – увеличить пассажиропоток внутри страны, а значит, и цены должны оставаться приемлемыми для оренбуржцев", - сообщил глава региона.
Евгений Солнцев добавил, что в Оренбургской области продолжают действовать и программы субсидирования полётов.
"По льготным тарифам в прошлом году перевезено около 80 тысяч человек. Всего же за прошлый год аэропорты региона обслужили 1,1 миллиона пассажиров. Обсудили также открытие новых международных направлений. Работа по некоторым уже идёт. Уверен, логистику можно настроить так, чтобы количество зарубежных поездок выросло в разы", - отметил руководитель Оренбуржья.