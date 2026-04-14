Солнцев: новый аэровокзал в Оренбурге планируется сдать до конца июня

УФА, 14 апр – РИА Новости. Новый аэровокзал в Оренбурге площадью порядка 24 тысяч квадратных метров планируется сдать во втором квартале года, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Мах.

"Вместе с заместителем министра транспорта РФ Владимиром Потешкиным, который с рабочей поездкой в Оренбуржье, провели оперативное совещание с застройщиками нового аэровокзала. Завершить его строительство запланировано во II квартале 2026 года. Эти сроки нарушать нельзя", - сообщил руководитель региона.

Над проектом работают сразу две компании: АО УК "Аэропорты Регионов" и ООО "Новапорт Холдинг". В настоящее время идёт монтаж декоративного фасада, а также внутренние отделочные работы. Завершён монтаж 4 телетрапов, рассказал Евгений Солнцев.

По словам губернатора Оренбургской области, общая площадь будущего 4-этажного терминала составит порядка 24 тысяч квадратных метров. Пропускная способность вырастет с 280 до 1 тысячи пассажиров в час, из которых 600 – на внутренних воздушных линиях.

"Новый аэровокзал будет значительно удобнее прежнего. Залы повышенного комфорта, комната матери и ребёнка, медпункт, удобная и вместительная парковка – всё предусмотрено проектом. Но нас интересует не только удобство. Вместе с Владимиром Владимировичем подняли вопрос сохранения аэропортовых тарифов на прежнем уровне. Наша задача – увеличить пассажиропоток внутри страны, а значит, и цены должны оставаться приемлемыми для оренбуржцев", - сообщил глава региона.

Евгений Солнцев добавил, что в Оренбургской области продолжают действовать и программы субсидирования полётов.