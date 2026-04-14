Онколог перечислил вирусы, которые могут спровоцировать рак - РИА Новости, 14.04.2026
04:38 14.04.2026 (обновлено: 09:11 14.04.2026)
Онколог перечислил вирусы, которые могут спровоцировать рак

Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов. Архивное фото
БРЯНСК, 14 апр - РИА Новости. Развитие опухоли у человека могут спровоцировать вирусы гепатита B и С, герпеса четвертого и восьмого типов, а также еще ряд онкогенных вирусов, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
"Существует несколько теорий канцерогенеза, причин развития онкологии. Одна из них – вирусно-генетическая. Она основана на встраивании ДНК или РНК вирусов в геном клетки человека как факторе, инициирующем развитие рака", - рассказал онколог.
По словам Мироненко, существует ряд вирусов, которые считаются способными повлиять на появление опухоли.
"К онкогенным вирусам относят вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля", - отметил эксперт.
