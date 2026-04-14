Фигурантке дела о гибели пациентки салона красоты предъявили обвинение - РИА Новости, 14.04.2026
11:54 14.04.2026
Фигурантке дела о гибели пациентки салона красоты предъявили обвинение

Фигурантке дела о гибели пациентки салона красоты в Москве предъявили обвинение

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Обвинение предъявлено фигурантке уголовного дела о смерти пациентки после проведения пластической операции в Москве, она признала вину в полном объеме, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
В ведомстве отметили, что столичными следователями расследуются уголовное дело по части 2 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Операционная - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
В Москве расследуют действия хирурга, изуродовавшего пациенток
24 марта, 14:49
В СК сообщили, что 12 апреля в салоне красоты на Краснопролетарской улице фигурантка провела пациентке пластическую операцию брахиопластика, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья женщины, она скончалась на месте происшествия.
«

"Следователями столичного СК фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.

Отмечается, что обвиняемая не имела лицензии, обязательной для данного хирургического вмешательства.
В рамках расследования уголовного дела проведен обыск, изъята служебная и медицинская документация, допрошен ряд свидетелей, назначена экспертиза.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике
8 декабря 2025, 13:18
 
