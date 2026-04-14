Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 14.04.2026

Почему лучший опытный тяжелый танк "Объект 279" забраковал Хрущев

© Serguei S. DukachevОпытный тяжелый танк в музее бронетанковой техники в Кубинке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Его сконструировали для выполнения задач в районе ядерного удара. Но очень смелый и новаторский проект для того времени запомнился прежде всего своим внешним видом.
Что напоминал танк? И почему он не пошел в серию?

Невозможные требования

В отличие от других тяжелых танков, так называемый "Объект 279" разрабатывался с нуля и только на основе новых оригинальных решений.
Его история началась в 1955-1956 годах, когда было принято постановление о создании перспективного тяжелого танка. Армии потребовалась машина, превосходящая по защите, вооружению и мобильности существующие образцы, для работы на сложных ландшафтах. При этом боевую массу ограничили до 60 тонн.
Конструкторские работы над проектом возглавлял Лев Троянов, который уже отметился созданием тяжелого танка ИС-4.
Танк был, безусловно, детищем своего времени. Одна из его отличительных черт — четырехгусеничная ходовая часть, придававшая танку еще большую проходимость.

Должен был покорить Европу

Зачем же это было нужно Советской армии? Все дело в том, что в те годы советские танковые армии, способные прорваться к Ла-Маншу, являлись кошмарным сном западных генералов и для того, чтобы остановить их, они всерьез намеревались применить ядерные фугасы.
"Объект 279"
Если учесть, что в Европе через каждые 30-50 километров встречается какой-либо водоем, то в случае применения ядерного оружия вся местность оказалась бы заболоченной и труднопроходимой для гусеничных машин. Танк на четырех гусеницах должен был решить эту проблему.

"Царь-танк"

Башня танка была полусферической, цельнолитой и сплюснутой, обладала равномерной толщиной брони в 305 миллиметров и наклоном в 30 градусов. Благодаря этому "Объект 279" получил рекордный уровень защищенности, который был достигнут без использования комбинированного бронирования. Внешний вид при этом чем-то напоминал летающую тарелку.
Экипаж тяжелого танка состоял из четырех человек. Трое из них располагались в башне (командир, заряжающий и наводчик), а четвертый, механик-водитель, находился в передней части корпуса по центру.
Вооружением являлась 130-миллиметровая пушка М-65 с механизированной боеукладкой и кассетным полуавтоматом заряжания. Скорострельность орудия составляла пять-семь выстрелов в минуту.
Проект до сих пор находится в поле зрения иностранных журналистов, называющих его "Царь-танком" на случай ядерной войны.

Забраковал Хрущев

И все же "Объект 279" на испытаниях показал себя неоднозначно. Пусть он и преодолевал крутые подъемы до 35 градусов, броды глубиной до 1,2 метра, уверенно двигался по сугробам, грязи и заболоченной местности, но имел несколько серьезных недостатков.
Очень большими оказались потери КПД при движении на вязких почвах, сопротивление повороту увеличилось по сравнению с танками "классического" типа в 10-12 раз, отмечалась сложность обслуживания и ремонта танка.
Помимо всего этого, "Объект 279" был очень дорогим и трудоемким в производстве.
© РИА Новости / В. Савостьянов | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
Перейти в медиабанк
Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что глава советского государства Никита Хрущев запретил военным принимать на вооружение танки массой более 37 тонн. Будучи поклонником ракетной техники, Хрущев посчитал танки в современной войне ненужными и выступал их противником.
Сейчас "Объект 279" можно увидеть в техническом центре парка "Патриот" в Кубинке.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала