Почему лучший опытный тяжелый танк "Объект 279" забраковал Хрущев

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Его сконструировали для выполнения задач в районе ядерного удара. Но очень смелый и новаторский проект для того времени запомнился прежде всего своим внешним видом.

Что напоминал танк? И почему он не пошел в серию?

Невозможные требования

В отличие от других тяжелых танков, так называемый "Объект 279" разрабатывался с нуля и только на основе новых оригинальных решений.

Его история началась в 1955-1956 годах, когда было принято постановление о создании перспективного тяжелого танка. Армии потребовалась машина, превосходящая по защите, вооружению и мобильности существующие образцы, для работы на сложных ландшафтах. При этом боевую массу ограничили до 60 тонн.

Конструкторские работы над проектом возглавлял Лев Троянов, который уже отметился созданием тяжелого танка ИС-4.

Танк был, безусловно, детищем своего времени. Одна из его отличительных черт — четырехгусеничная ходовая часть, придававшая танку еще большую проходимость.

Должен был покорить Европу

Зачем же это было нужно Советской армии? Все дело в том, что в те годы советские танковые армии, способные прорваться к Ла-Маншу, являлись кошмарным сном западных генералов и для того, чтобы остановить их, они всерьез намеревались применить ядерные фугасы.

Если учесть, что в Европе через каждые 30-50 километров встречается какой-либо водоем, то в случае применения ядерного оружия вся местность оказалась бы заболоченной и труднопроходимой для гусеничных машин. Танк на четырех гусеницах должен был решить эту проблему.

"Царь-танк"

Башня танка была полусферической, цельнолитой и сплюснутой, обладала равномерной толщиной брони в 305 миллиметров и наклоном в 30 градусов. Благодаря этому "Объект 279" получил рекордный уровень защищенности, который был достигнут без использования комбинированного бронирования. Внешний вид при этом чем-то напоминал летающую тарелку.

Экипаж тяжелого танка состоял из четырех человек. Трое из них располагались в башне (командир, заряжающий и наводчик), а четвертый, механик-водитель, находился в передней части корпуса по центру.

Вооружением являлась 130-миллиметровая пушка М-65 с механизированной боеукладкой и кассетным полуавтоматом заряжания. Скорострельность орудия составляла пять-семь выстрелов в минуту.

Проект до сих пор находится в поле зрения иностранных журналистов, называющих его "Царь-танком" на случай ядерной войны.

Забраковал Хрущев

И все же "Объект 279" на испытаниях показал себя неоднозначно. Пусть он и преодолевал крутые подъемы до 35 градусов, броды глубиной до 1,2 метра, уверенно двигался по сугробам, грязи и заболоченной местности, но имел несколько серьезных недостатков.

Очень большими оказались потери КПД при движении на вязких почвах, сопротивление повороту увеличилось по сравнению с танками "классического" типа в 10-12 раз, отмечалась сложность обслуживания и ремонта танка.

Помимо всего этого, "Объект 279" был очень дорогим и трудоемким в производстве.

Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что глава советского государства Никита Хрущев запретил военным принимать на вооружение танки массой более 37 тонн. Будучи поклонником ракетной техники, Хрущев посчитал танки в современной войне ненужными и выступал их противником.