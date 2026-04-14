Посольство России раскритиковало Норвегию за помощь Украине

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Норвежские власти подпитывают недоговороспособность Владимира Зеленского, оказывая Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, заявили в посольстве России в Осло.
"Убеждены в том, что, оказывая политическую, военную и финансовую поддержку киевскому режиму, норвежские власти тем самым подпитывают недоговороспособность Зеленского, поощряя совершение новых провокаций и террористических акций, создающих риски для европейской безопасности, включая угрозу расширения конфликта", - говорится в комментарии посольства газете Nettavisen. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии.
"Украина и группа поддерживающих ее европейских стран, однако, не предпринимают встречных шагов в этом направлении, будучи зацикленными на авантюрной логике бесконечной эскалации в тщетной надежде нанести нашей стране "стратегическое поражение", - отметили в дипмиссии.