Посольство России раскритиковало Норвегию за помощь Украине

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Норвежские власти подпитывают недоговороспособность Владимира Зеленского, оказывая Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, заявили в посольстве России в Осло.

"Украина и группа поддерживающих ее европейских стран, однако, не предпринимают встречных шагов в этом направлении, будучи зацикленными на авантюрной логике бесконечной эскалации в тщетной надежде нанести нашей стране "стратегическое поражение", - отметили в дипмиссии.