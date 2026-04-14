Невролог рассказала, что делать для профилактики деменции
19:43 14.04.2026
Невролог рассказала, что делать для профилактики деменции

Аникина: правильное питание и активность необходимы для профилактики деменции

Занятие по проекту "Московское долголетие". Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Необходимо потреблять достаточное количество белка и заниматься физической активностью для профилактики развития деменции, сообщила порталу NEWS.ru невролог, реабилитолог Марина Аникина.
"В пожилом возрасте мы следим, чтобы было достаточно белка. Физическая активность очень важна. Мышечная масса является суммарным показателем здоровья, благополучия человека в возрасте старше 40 лет", - сказала она.
Аникина отметила, что эффективной профилактикой развития деменции также являются общение с людьми и взаимодействие с домашними животными. Кроме того, для профилактики развития этого заболевания следует снижать уровня стресса. Это можно делать с помощью обязательного соблюдения ритма активности и отдыха, переключения с интеллектуальной деятельности на рутинную и наоборот. Также важно соблюдать режим сна.
Кроме того, невролог порекомендовала контролировать давление, уровень сахара и холестерина в крови.
