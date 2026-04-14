В России с начала года предотвратили 37 атак на учебные заведения - РИА Новости, 14.04.2026
12:11 14.04.2026 (обновлено: 12:49 14.04.2026)
В России с начала года предотвратили 37 атак на учебные заведения

Сотрудники правоохранительных органов у здания школы. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В России с начала года сорвали 37 атак на учебные заведения, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"В этом году предотвращено 37 таких преступлений. Многие из тех, кто их совершили, не задумывались о последствиях своих поступков, неотвратимости и строгости наказания", — заявили в НАК по итогам заседания на тему борьбы с вовлечением молодежи в запрещенную деятельность.

В комитете рассказали, что противник создает в соцсетях и мессенджерах все больше закрытых групп, связанных с террористами, продвигает идеи массовых убийств и провоцирует подростков на вооруженные нападения.
Как отметил председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников, украинские спецслужбы также используют для этого игровые онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок. По его словам, для профилактики антитеррора нужно развивать у подростков критическое мышление и шире использовать российские соцсети.
В марте президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал реагировать на угрозу роста подростковой преступности. Он подчеркнул, что случаи агрессивного поведения подростков в школах вызывают тревогу.
Путин поручил усилить профилактику, вовлекать детей в волонтерское движение, занятия спортом, работу общественных организаций. Тех же, кто подталкивает их к преступлениям, будут наказывать вплоть до пожизненного заключения, подчеркнул президент.
РоссияМоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
