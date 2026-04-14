В России с начала года предотвратили 37 атак на учебные заведения

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В России с начала года сорвали 37 атак на учебные заведения, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"В этом году предотвращено 37 таких преступлений. Многие из тех, кто их совершили, не задумывались о последствиях своих поступков, неотвратимости и строгости наказания", — заявили в НАК по итогам заседания на тему борьбы с вовлечением молодежи в запрещенную деятельность.
В комитете рассказали, что противник создает в соцсетях и мессенджерах все больше закрытых групп, связанных с террористами, продвигает идеи массовых убийств и провоцирует подростков на вооруженные нападения.
Как отметил председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников, украинские спецслужбы также используют для этого игровые онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок. По его словам, для профилактики антитеррора нужно развивать у подростков критическое мышление и шире использовать российские соцсети.
В марте президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал реагировать на угрозу роста подростковой преступности. Он подчеркнул, что случаи агрессивного поведения подростков в школах вызывают тревогу.
Путин поручил усилить профилактику, вовлекать детей в волонтерское движение, занятия спортом, работу общественных организаций. Тех же, кто подталкивает их к преступлениям, будут наказывать вплоть до пожизненного заключения, подчеркнул президент.
Назван регион России с самым низким уровнем преступности
19 января, 00:07