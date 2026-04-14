Дожди и штормовой ветер ожидаются в Москве во вторник - РИА Новости, 14.04.2026
07:54 14.04.2026
Дожди и штормовой ветер ожидаются в Москве во вторник

Тишковец: дожди, штормовой ветер и до плюс десяти ожидаются в Москве во вторник

Дождливая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дожди, штормовой ветер и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием каспийского циклона с юго-востока, из-за чего небо нахмурится, и во второй половине дня зарядят дожди - на каждый метр квадратный московской земли прольется до 8 литров небесной воды, что ограничит приток лучистой энергии Солнца - после обеда не выше плюс 7 - плюс 10 градусов", - рассказал Тишковец.
Иней - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе в ночь на вторник
07:44
Он подчеркнул, что ветер будет дуть северный, северо-восточный, штормовой, средняя скорость 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать 15 метров в секунду.
"Показания барометров будут падать и составят 750 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
Он уточнил, что в среду пройдет местами небольшой дождь, ночью плюс 5 - плюс 8 градусов, днем потеплеет до плюс 12 - плюс 15 градусов. В четверг станет малооблачно, в сумерках плюс 4 - плюс 7 градусов, днем плюс 15 - плюс 18 градусов.
"В конце недели шансы на выпадение небольшого мозаичного дождя увеличатся и (температура - ред.) от плюс 13 до плюс 18 градусов , в воскресенье плюс 12 - плюс 15", - подчеркнул Тишковец.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Синоптик призвала москвичей не делать поспешных выводов о погоде в апреле
01:00
 
