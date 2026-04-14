В Москве на газонах появятся мини-копии солнца, рассказала синоптик

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Солнце в небе будет появляться намного чаще на этой неделе, поэтому на газоне в столице вскоре появятся мать-и-мачеха, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По словам синоптика, на этой неделе в Москве будет теплая погода с минимальными осадками и слабыми порывами ветра, что благополучно повлияет на столичную природу и состояние человека.
"Солнце в Москве будет с каждым днем выглядывать все чаще, поэтому вскоре на газонах появятся мини-копии солнышка под названием "мать-и-мачеха". Природа очень активно реагирует на тепло, поэтому на многих деревьях в столице можно увидеть почки", - рассказала агентству Макарова.