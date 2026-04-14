Москалькова оценила доклады ООН и БДИПЧ ОБСЕ о выборах в России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доклады ООН и БДИПЧ ОБСЕ не содержат реакций на циничные и грубые нарушения прав человека со стороны Запада во время президентских выборов в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что международная система защиты прав человека деградировала, в том числе в избирательном процессе. Так, на президентских выборах 2024 года соотечественники в Германии Прибалтике и других государствах не допускались в посольство РФ для голосования.

"Мы увидели где-нибудь в докладах зарубежных государств, включая управление Верховного комиссара ООН по правам человека, включая БДИПЧ, вот эту реакцию на циничное, грубое нарушение прав человека? Нет", - сказала Москалькова в ходе международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения экспертизы электоральных процессов.

Тогда, по ее словам, ЦИК РФ принял решение развернуть избирательные участки на границе, чтобы позволить каждому гражданину РФ проголосовать на выборах президента России.