Рейтинг@Mail.ru
Москалькова оценила доклады ООН и БДИПЧ ОБСЕ о выборах в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 14.04.2026 (обновлено: 13:12 14.04.2026)
Москалькова оценила доклады ООН и БДИПЧ ОБСЕ о выборах в России

Доклады ООН и БДИПЧ ОБСЕ не содержат реакции на нарушения прав человека Западом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доклады ООН и БДИПЧ ОБСЕ не содержат реакций на циничные и грубые нарушения прав человека со стороны Запада во время президентских выборов в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что международная система защиты прав человека деградировала, в том числе в избирательном процессе. Так, на президентских выборах 2024 года соотечественники в Германии, Прибалтике и других государствах не допускались в посольство РФ для голосования.
"Мы увидели где-нибудь в докладах зарубежных государств, включая управление Верховного комиссара ООН по правам человека, включая БДИПЧ, вот эту реакцию на циничное, грубое нарушение прав человека? Нет", - сказала Москалькова в ходе международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения экспертизы электоральных процессов.
Тогда, по ее словам, ЦИК РФ принял решение развернуть избирательные участки на границе, чтобы позволить каждому гражданину РФ проголосовать на выборах президента России.
"Огромная очередь на границе. Люди, рискуя репрессиями, шли выразить свою волю. И наш центральный избирательный комитет смог ответить запросу общества и решить эти проблемы", - добавила Москалькова.
В миреРоссияГерманияПрибалтикаТатьяна МоскальковаООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала