В МВД предупредили о маскировке вредоносного ПО под уведомление антивируса

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мошенники могут маскировать вредоносное программное обеспечение под автоматическое уведомление антивируса, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Согласно примеру, опубликованному в канале управления на платформе Max, в таком автоматическом уведомлении может быть указано, что система зафиксировала угрозу безопасности устройства, и предложено установить антивирус.