В МВД предупредили о маскировке вредоносного ПО под уведомление антивируса

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мошенники могут маскировать вредоносное программное обеспечение под автоматическое уведомление антивируса, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Продолжая тему маскировки вредоносного программного обеспечения - ссылка может быть замаскирована под автоматическое уведомление антивируса", - говорится в сообщении.
Согласно примеру, опубликованному в канале управления на платформе Max, в таком автоматическом уведомлении может быть указано, что система зафиксировала угрозу безопасности устройства, и предложено установить антивирус.
В МВД дали советы, как создать надежный пароль для аккаунта
12 апреля, 12:53