Актер Владимир Аблогин попал в СИЗО по делу о мошенничестве

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 14.04.2026 (обновлено: 10:04 14.04.2026)
Исполнитель роли Лермонтова Аблогин оказался в СИЗО по делу о мошенничестве

© Star Media (2014) Владимир Аблогин в кадре фильма "Лермонтов"
Владимир Аблогин в кадре фильма "Лермонтов". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актер Владимир Аблогин, сыгравший Михаила Лермонтова, оказался в СИЗО по обвинению в мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Против Аблогина возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Пресс-служба столичных судов сообщала об аресте человека с такой фамилией, но не уточняла, что речь идет об актере.
По версии следствия, фигурант выдавал себя в мессенджере за священнослужителя и пытался выманить у потерпевшего шесть миллионов рублей якобы на благотворительную помощь детям.
Агентство убедилось, что обвиняемый — именно Аблогин. Его защита, оспаривая меру пресечения, подчеркивала, что он публичная и медийная личность, известный артист, сыгравший главные роли во множестве художественных фильмов.
Как утверждал адвокат, Аблогин не знал, что совершает преступление, — он полагал, что выполняет просьбу давнего знакомого и таким образом помогает театру с финансированием.
"Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств", — говорится в материалах.
Тем не менее суд отправил актера под стражу. В последний раз срок его ареста продлили в конце марта.
Аблогину 40 лет, он играет в театре и снялся в нескольких фильмах. Самая известная его работа — главная роль в картине Максима Беспалого "Лермонтов" (2014).
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала