Актер Владимир Аблогин попал в СИЗО по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актер Владимир Аблогин, сыгравший Михаила Лермонтова, оказался в СИЗО по обвинению в мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Против Аблогина возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Пресс-служба столичных судов сообщала об аресте человека с такой фамилией, но не уточняла, что речь идет об актере.

По версии следствия, фигурант выдавал себя в мессенджере за священнослужителя и пытался выманить у потерпевшего шесть миллионов рублей якобы на благотворительную помощь детям.

Агентство убедилось, что обвиняемый — именно Аблогин. Его защита, оспаривая меру пресечения, подчеркивала, что он публичная и медийная личность, известный артист, сыгравший главные роли во множестве художественных фильмов.

Как утверждал адвокат, Аблогин не знал, что совершает преступление, — он полагал, что выполняет просьбу давнего знакомого и таким образом помогает театру с финансированием.

"Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств", — говорится в материалах.

Тем не менее суд отправил актера под стражу. В последний раз срок его ареста продлили в конце марта.