Мошенники выдают себя за ФНС и пишут о взломе личного кабинета

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мошенники под видом представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают письма россиянам о взломе личного кабинета налогоплательщика, заметило РИА Новости.
"Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов", - говорится в письме.
Далее указывается устройство, с которого был произведен вход в кабинет, а также геолокация. При этом отмечается, что необходимо обратиться в отдел оперативного контроля, если вход в кабинет был произведен не самим налогоплательщиком.
Скриншот письма от лица ФНС о взломе личного кабинета
Скриншот письма от лица ФНС о взломе личного кабинета
При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщику стоит проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отмечали ранее в ведомстве.
