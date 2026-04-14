Мошенники выдают себя за ФНС и пишут о взломе личного кабинета - РИА Новости, 14.04.2026
01:13 14.04.2026 (обновлено: 10:30 14.04.2026)
Мошенники выдают себя за ФНС и пишут о взломе личного кабинета

РИА Новости: мошенники от лица ФНС рассылают письма о взломе личного кабинета

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мошенники под видом представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают письма россиянам о взломе личного кабинета налогоплательщика, заметило РИА Новости.
"Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов", - говорится в письме.
Далее указывается устройство, с которого был произведен вход в кабинет, а также геолокация. При этом отмечается, что необходимо обратиться в отдел оперативного контроля, если вход в кабинет был произведен не самим налогоплательщиком.
ФНС России ранее напоминала россиянам, что ведомство не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код.
Скриншот письма от лица ФНС о взломе личного кабинета
При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщику стоит проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отмечали ранее в ведомстве.
