Глава Мордовии рассказал об обеспечении технологического суверенитета АПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о региональных аспектах обеспечения технологического суверенитета АПК в Совете Федерации, сообщает пресс-служба главы региона.

Заседание совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации состоялось во вторник в Москве.

"За последние пять лет агропромышленный комплекс Мордовии вырос на 61%, производство пищевой и перерабатывающей промышленности – на 55%. По производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции республика вышла на лидирующие позиции", - приводит пресс-служба слова Здунова.

Отмечается, что по итогам 2025 года АПК республики занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в России по производству яиц. Мордовия лидирует в ПФО в производстве свинины и мяса птицы, входит в пятерку производителей колбасных изделий. За прошедшие пять лет в АПК были получены рекордные для республики урожаи зерновых культур, на реализацию крупных инвестиционных проектов предприятиями республики направлено более 60 миллиардов рублей, создано более 2 тысяч рабочих мест. В рамках развития органического производства вовлечено в оборот более 7 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Республика уделяет большое внимание вопросу снижения импортозависимости аграриев от семян сельскохозяйственных культур иностранной селекции. По оценке специалистов, в 2025 году доля семян отечественной селекции в посевах зерновых и зернобобовых культур составила 81%, в посевах масличных культур – 75%, картофеля и овощных культур – 50%.

"Работа по внедрению в посевы основных видов сельскохозяйственных культур, сортов и гибридов российской селекции находится на постоянном контроле и будет продолжена", - подчеркнул глава Мордовии.

Он также отметил, что в рамках федерального проекта "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" идет работа по проведению молекулярно-генетических исследований племенного крупного рогатого скота.

Еще одним важным аспектом технологического суверенитета, по словам Здунова, является импортозамещение сельскохозяйственной техники. "Важно уделить особое внимание производству мелкосерийной сельскохозяйственной техники – это свеклоуборочные и кормоуборочные комбайны, а также прицепного оборудования", - сказал глава республики.

Мордовия последовательно наращивает объемы экспорта. Доля вывоза по отдельным видам продовольствия составляет от 40 до 80% от объемов производства. Продукция поставляется в 22 страны мира.

В агропромышленном комплексе республики сегодня занято более 60 тысяч человек. Однако потребность в специалистах остается высокой – более тысячи человек. Важными инструментами решения кадровой проблемы выступают федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе", а также программа комплексного развития сельских территорий (с 2021 года по ней было привлечено свыше 7,5 миллиардов рублей).