Глава Мордовии рассказал об обеспечении технологического суверенитета АПК - РИА Новости, 14.04.2026
Республика Мордовия
 
21:55 14.04.2026
Глава Мордовии рассказал об обеспечении технологического суверенитета АПК

Здунов рассказал в СФ об обеспечении технологического суверенитета АПК Мордовии

Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о региональных аспектах обеспечения технологического суверенитета АПК в Совете Федерации, сообщает пресс-служба главы региона.
Заседание совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации состоялось во вторник в Москве.
"За последние пять лет агропромышленный комплекс Мордовии вырос на 61%, производство пищевой и перерабатывающей промышленности – на 55%. По производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции республика вышла на лидирующие позиции", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что по итогам 2025 года АПК республики занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в России по производству яиц. Мордовия лидирует в ПФО в производстве свинины и мяса птицы, входит в пятерку производителей колбасных изделий. За прошедшие пять лет в АПК были получены рекордные для республики урожаи зерновых культур, на реализацию крупных инвестиционных проектов предприятиями республики направлено более 60 миллиардов рублей, создано более 2 тысяч рабочих мест. В рамках развития органического производства вовлечено в оборот более 7 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
Республика уделяет большое внимание вопросу снижения импортозависимости аграриев от семян сельскохозяйственных культур иностранной селекции. По оценке специалистов, в 2025 году доля семян отечественной селекции в посевах зерновых и зернобобовых культур составила 81%, в посевах масличных культур – 75%, картофеля и овощных культур – 50%.
"Работа по внедрению в посевы основных видов сельскохозяйственных культур, сортов и гибридов российской селекции находится на постоянном контроле и будет продолжена", - подчеркнул глава Мордовии.
Он также отметил, что в рамках федерального проекта "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" идет работа по проведению молекулярно-генетических исследований племенного крупного рогатого скота.
Еще одним важным аспектом технологического суверенитета, по словам Здунова, является импортозамещение сельскохозяйственной техники. "Важно уделить особое внимание производству мелкосерийной сельскохозяйственной техники – это свеклоуборочные и кормоуборочные комбайны, а также прицепного оборудования", - сказал глава республики.
Мордовия последовательно наращивает объемы экспорта. Доля вывоза по отдельным видам продовольствия составляет от 40 до 80% от объемов производства. Продукция поставляется в 22 страны мира.
В агропромышленном комплексе республики сегодня занято более 60 тысяч человек. Однако потребность в специалистах остается высокой – более тысячи человек. Важными инструментами решения кадровой проблемы выступают федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе", а также программа комплексного развития сельских территорий (с 2021 года по ней было привлечено свыше 7,5 миллиардов рублей).
"Удержать людей на селе можно за счет высокого качества жизни. Как председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" подчеркну: нужно, чтобы люди на селе не просто жили, а создавали большие, многодетные семьи. Такую задачу мы перед собой поставили. Врачам и учителям даем жилье в наем с правом последующего выкупа", - отметил глава Мордовии.
