Глава Мордовии рассказал об опыте по трудоустройству бывших заключенных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал об опыте республики по трудоустройству бывших заключенных на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", сообщает пресс-служба главы региона.

Совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры" и Агентства стратегических инициатив состоялось во вторник в Москве. В нем приняли участие представители органов власти, федеральные и региональные эксперты, представители научного и делового сообщества. Обсуждение было посвящено кадровому обеспечению экономики страны и региональным практикам в сфере кадрового обеспечения.

"Глава Мордовии рассказал о работе республики совместно с региональным УФСИН в сфере трудоустройства бывших заключенных. По его словам, 99% осужденных, находясь в исправительных учреждениях Мордовии, трудоустроены. Это самый высокий показатель в стране. За это время люди получают специальность, повышают квалификацию. Власти региона рассматривают эту категорию как один из резервов для обеспечения экономики кадрами. Проект по трудоустройству бывших заключенных поддержан Агентством стратегических инициатив и включен в базу практик "Смартека", - говорится в сообщении.

Технология реализации проекта включает в себя несколько этапов. Формируется реестр освобождающихся и их пожеланий к трудоустройству или обучению, размещается резюме осужденного на портале "Работа России" – эта работа ведется за 9 месяцев до освобождения. Постоянно ведется подбор вакансий во взаимодействии с работодателями в формате аудио-ярмарок, целевых выездов представителей службы занятости и работодателей на территории колоний – в год проводится более 35 таких выездов и около 50 ярмарок. Бывшие заключенные после освобождения направляются на обучение или подтверждение квалификации.

"На территории двух исправительных колоний аккредитованы экзаменационные центры по проведению независимой оценки квалификации в области строительства и сварки. В экзаменационных центрах проводятся демонстрационные экзамены с приглашением будущих работодателей. Кроме того, обеспечено полное сопровождение в процессе трудоустройства после освобождения – помощь в подготовке резюме, восстановлении документов, психологическая поддержка, наставничество, оказание бесплатной юридической помощи", - отмечается в сообщении.

Работодатели-партнеры за счет собственных средств предоставляют компенсацию проживания в арендном жилье. В прошлом году из общего числа трудоустроенных жильем обеспечены 100% нуждающихся. Для работодателей, трудоустраивающих бывших заключенных, действует механизм государственной поддержки в рамках национального проекта "Кадры" - частичная компенсация затрат на выплату заработной платы.

"Наряду с трудоустройством уделяется пристальное внимание и социальной адаптации осужденных. Разработано 370 программ ресоциализации, каждая из которых помогает конкретному человеку вернуться к нормальной жизни. Особое внимание уделяется уязвимым категориям. Для женщин с детьми работает кризисный центр "Мать и дитя", а также действуют специализированные учреждения социальной защиты. С декабря 2025 года функционирует Центр пробации Республики Мордовия. Его основная задача – комплексная поддержка людей, освободившихся из мест лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.

Было отмечено, что благодаря комплексному подходу и четкому взаимодействию всей команды Мордовии, службы занятости, работодателей и УФСИН после освобождения трудоустраивается каждый третий бывший заключенный из числа желающих работать в Мордовии. Осваивая рабочие профессии, большинство трудятся на предприятиях промышленности (39%), а также в сфере торговли, ЖКХ, сельского хозяйства и строительства.