В Иране предупредили о последствиях удара по АЭС

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Удар по действующей АЭС в Иране создаст проблемы всему региону Персидского залива, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
"Если, не дай Бог, что-то произойдет с действующей АЭС, где есть (ядерное - ред.) топливо, всему региону будет причинен ущерб. Иными словами, вопрос не сводился бы к одной провинции, регион Персидского залива столкнулся бы с серьезным ущербом", - заявила Мохаджерани агентству.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) 4 апреля сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. МИД РФ осудил обстрелы АЭС.