В Иране предупредили о последствиях удара по АЭС
06:07 14.04.2026 (обновлено: 06:08 14.04.2026)
В Иране предупредили о последствиях удара по АЭС

Мохаджерани: удар по действующей АЭС в Иране создаст проблемы всему региону

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Удар по действующей АЭС в Иране создаст проблемы всему региону Персидского залива, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
"Если, не дай Бог, что-то произойдет с действующей АЭС, где есть (ядерное - ред.) топливо, всему региону будет причинен ущерб. Иными словами, вопрос не сводился бы к одной провинции, регион Персидского залива столкнулся бы с серьезным ущербом", - заявила Мохаджерани агентству.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) 4 апреля сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. МИД РФ осудил обстрелы АЭС.
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаПерсидский заливБушерская АЭССША
 
 
