Мишустин оценил спрос на рабочие профессии в России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Спрос на рабочие профессии в России сохранится, на специалистов в области информационных технологий - увеличится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Спрос, как я уже сказал, на рабочие профессии и сохранится и увеличится на тех, кто обладает компетенциями в области современных информационных технологий", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Обеспечение экономики кадрами".
Премьер добавил, что важно проанализировать механизмы управления структурой занятости с учётом возможных вызовов, отметив, что от их качества и эффективности реализации мероприятий в рамках нацпроекта "Кадры" зависит рост экономики и развитие социальной сферы России, а также достижение поставленных главой государства национальных целей развития.