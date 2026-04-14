Мишустин оценил спрос на рабочие профессии в России - РИА Новости, 14.04.2026
15:11 14.04.2026 (обновлено: 15:28 14.04.2026)
Мишустин оценил спрос на рабочие профессии в России

Мишустин: спрос на рабочие профессии в РФ сохранится

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Спрос на рабочие профессии в России сохранится, на специалистов в области информационных технологий - увеличится, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Спрос, как я уже сказал, на рабочие профессии и сохранится и увеличится на тех, кто обладает компетенциями в области современных информационных технологий", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Обеспечение экономики кадрами".
Премьер добавил, что важно проанализировать механизмы управления структурой занятости с учётом возможных вызовов, отметив, что от их качества и эффективности реализации мероприятий в рамках нацпроекта "Кадры" зависит рост экономики и развитие социальной сферы России, а также достижение поставленных главой государства национальных целей развития.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Российская космонавтика укрепляет лидирующие позиции, заявил Мишустин
12 апреля, 09:38
 
