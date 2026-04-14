Сценаристов фильма "СВОИ" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
19:06 14.04.2026
Сценаристов фильма "СВОИ" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

РИА Новости: сценаристы фильма "СВОИ" внесены в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сценаристы фильма "СВОИ" (2025) Владислав Кид и Тимофей Усков внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные сценаристов были опубликованы на сайте во вторник. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие в создании фильма о добровольцах "СВОИ" 2025 года выпуска, а также его съемки на территории ДНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
