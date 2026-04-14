15:52 14.04.2026
Швыдкой внесен в базу украинского сайта "Миротворец"

Специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Согласно данным на сайте, Швыдкого обвиняют в публичной поддержке РФ, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в участии в мероприятиях по героизации российских военных.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Фехтование - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Российского фехтовальщика внесли в базу сайта "Миротворец"
Вчера, 08:21
 
