Госдума одобрила проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.

Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы

Законопроектом предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в электронной форме.

По словам авторов инициативы, это позволит ускорить и оптимизировать процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.