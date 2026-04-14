Госдума одобрила проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
15:00 14.04.2026
Госдума одобрила проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы.
Законопроектом предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в электронной форме.
По словам авторов инициативы, это позволит ускорить и оптимизировать процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, вопросы законодательного обеспечения проведения СВО находятся в приоритетной повестке работы депутатов.
ГД приняла проект о бесплатном высшем образовании для вдов участников СВО
Вчера, 13:42
 
