Рейтинг@Mail.ru
"Катится в пропасть". Дерзкое заявление Мерца о России шокировало Запад - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 14.04.2026 (обновлено: 18:44 14.04.2026)

"Катится в пропасть". Дерзкое заявление Мерца о России шокировало Запад

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. 14 апреля 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. 14 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. 14 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дерзкое высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России на пресс-конференции с Владимиром Зеленским вызвало бурную реакцию читателей немецкого портала Die Welt.
Глава немецкого правительства среди прочего заявил, что России якобы не удастся победить Украину.
"Мы больше не можем позволить себе этот конфликт! Германия катится в пропасть!" — обрушился с критикой один комментатор.
"Для комика и коррумпированной Украины деньги есть, а для немецкой социальной системы – нет. Я с нетерпением жду выборов осенью, когда будут голосовать жители Восточной Германии; надеюсь, СДПГ и "зеленые" потерпят сокрушительное поражение, и общество признает "Альтернативу для Германии", — отметил другой читатель.
"От этого становится тошно. Германия катится вниз, и у ее собственного народа остаются лишь крохи, но при этом этой коррумпированной стране и ее олигархическим приспешникам предоставляются неограниченные ресурсы", — написал третий.
"Мерц и Зеленский явно рассчитывают затянуть конфликт до следующих выборов в США, потому что считают, что новый президент снова поддержит его продолжение. А потом начнется настоящий хаос. Они просчитаются", — заключил еще один читатель.
Президент США ранее Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Москва открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
В миреГерманияВладимир ЗеленскийРоссияФридрих МерцУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала