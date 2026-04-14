МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дерзкое высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России на пресс-конференции с Владимиром Зеленским вызвало бурную реакцию читателей немецкого портала Die Welt.
"Мы больше не можем позволить себе этот конфликт! Германия катится в пропасть!" — обрушился с критикой один комментатор.
"Для комика и коррумпированной Украины деньги есть, а для немецкой социальной системы – нет. Я с нетерпением жду выборов осенью, когда будут голосовать жители Восточной Германии; надеюсь, СДПГ и "зеленые" потерпят сокрушительное поражение, и общество признает "Альтернативу для Германии", — отметил другой читатель.
"От этого становится тошно. Германия катится вниз, и у ее собственного народа остаются лишь крохи, но при этом этой коррумпированной стране и ее олигархическим приспешникам предоставляются неограниченные ресурсы", — написал третий.
Президент США ранее Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Москва открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".