ФРГ и Украина обсуждают вопросы, связанные с процессом сближения Киева с ЕС

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 14.04.2026
Мерц: Германия обсуждает с Украиной вопросы сближения Киева с ЕС

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Германия интенсивно обсуждает с Украиной вопросы, связанные с процессом ее сближения с Евросоюзом, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"У нас есть критерии для процесса вступления и для последующего членства, и мы сейчас очень интенсивно обсуждаем это с Украиной, в том числе внутри Европейского союза", - сказал Мерц на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине.
По словам канцлера, Германия хотела бы показать Украине пути, "как она может шаг за шагом приблизиться к Европейскому союзу". "Это не членство второго сорта, а процесс сближения. И в этом процессе Украина должна выполнить ряд задач, и Европейский союз также должен выполнить свои задачи", - пояснил Мерц.
По его словам, для него важно, чтобы в итоге должно быть достигнуто "прочное включение Украины в Европейский союз". При этом он отметил, что с обеих сторон ещё предстоит выполнить немало задач.
Вчера, 09:38
 
В миреУкраинаГерманияБерлин (город)Владимир ЗеленскийФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала