ФРГ и Украина обсуждают вопросы, связанные с процессом сближения Киева с ЕС

БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Германия интенсивно обсуждает с Украиной вопросы, связанные с процессом ее сближения с Евросоюзом, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"У нас есть критерии для процесса вступления и для последующего членства, и мы сейчас очень интенсивно обсуждаем это с Украиной, в том числе внутри Европейского союза", - сказал Мерц на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине.
По словам канцлера, Германия хотела бы показать Украине пути, "как она может шаг за шагом приблизиться к Европейскому союзу". "Это не членство второго сорта, а процесс сближения. И в этом процессе Украина должна выполнить ряд задач, и Европейский союз также должен выполнить свои задачи", - пояснил Мерц.
По его словам, для него важно, чтобы в итоге должно быть достигнуто "прочное включение Украины в Европейский союз". При этом он отметил, что с обеих сторон ещё предстоит выполнить немало задач.