Мать удерживаемой в Мексике россиянки надеется на помощь президента страны

МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Приемная мать удерживаемой в Мексике несовершеннолетней гражданки России Марина Романова рассказала РИА Новости, что после двух с половиной лет борьбы за ребенка рассчитывает на помощь президента Клаудии Шейнбаум в возвращении дочери на родину.

"Я уже неоднократно обращалась к президенту Мексики и продолжаю надеяться на ее личное вмешательство. Речь идет о судьбе ребенка, гражданки Российской Федерации. Я прошу только одного - вернуть мою дочь домой", - заявила Романова, подчеркнув, что у ее дочери есть только одно гражданство - российское.

По ее словам, после одного из публичных обращений к Шейнбаум на нее было совершено нападение, которое она связывает со своей активной позицией. Романова направила в адрес мексиканских властей большое число писем, включая девять - в администрацию президента, однако они не привели к изменению ситуации.

Как утверждает Романова, 26 октября 2023 года ее дочь была изъята сотрудниками органов опеки штата Мехико (DIFEM) прямо из школы в Толуке без уведомления семьи и консульства РФ , после чего связь с ребенком была фактически утрачена и началась длительная борьба за ее возвращение.

Спустя почти год беспрестанных попыток матери увидеть или поговорить с дочерью девочка, как сообщили в правоохранительных органах, исчезла из-под опеки, после чего была найдена в Тихуане на границе с США и передана под контроль Генпрокуратуры

"Согласно медицинским документам, составленным после ее обнаружения, у нее были зафиксированы следы физического и сексуального насилия. Все это произошло в то время, когда она находилась под опекой государственных структур. Я считаю, что речь идет о тяжелейших преступлениях, которые должны быть расследованы", - сказала Романова.

В настоящее время девочка, предположительно, находится в специализированном учреждении прокуратуры, при этом сроки содержания, по словам матери, значительно превышают допустимые законом три месяца. Она отмечает, что девочка не является ни обвиняемой, ни осужденной, но фактически лишена свободы.

Романова указала на грубые нарушения всех возможных международных норм, включая отказ в консульском доступе с августа 2025 года и нежелание мексиканских властей возвращать ребенка в Россию, несмотря на обращения российской стороны и самой семьи.

Отдельное внимание она обратила на последнее судебное заседание, где в режиме видеосвязи под видом ее дочери был представлен другой человек - девушка, ни внешне, ни по голосу не напоминавшая её дочь.

По мнению собеседницы агентства, происходящее может быть связано с коррупционными факторами в штате Мехико и Тихуане, поскольку иначе сложно объяснить исчезновение ребенка из-под опеки, отсутствие полноценного расследования и длительное удержание.

"Против меня выдвинули обвинения в домашнем насилии, но за три судебных заседания их так и не смогли сформулировать. Это выглядит как попытка оправдать незаконные действия по изъятию ребенка и удержанию его в системе", - заявила она.

Романова, проживающая в Мексике с 1996 года, говорит, что исчерпала все возможные механизмы защиты внутри страны, включая обращения в суды, прокуратуру и международные организации, и опасается, что процесс намеренно затягивается до достижения дочерью совершеннолетия.

"Есть риск, что до 18 лет (исполнятся в мае 2026 года - ред.) ее будут удерживать, а затем заявят, что она якобы сама приняла решение остаться. Я опасаюсь давления на ребенка и манипуляций ее волеизъявлением", - подчеркнула Романова.

По ее словам, единственным безопасным решением остается возвращение девочки в Россию, где ей может быть обеспечена защита, и она намерена продолжать добиваться этого всеми доступными средствами.

"Я буду делать все возможное и невозможное, чтобы спасти своего ребенка. Время играет против нас, и я не могу позволить, чтобы эта история закончилась трагедией", - заключила она.