Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась почти на 25%

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом снизилась почти на 25% в Подмосковье за первые три месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"За первые три месяца 2026 года показатель (заболеваемости туберкулезом – ред.) снизился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас он составляет 13,7 на 100 тысяч населения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным минздрава региона, снижение показателей связано с комплексной работой по профилактике, ранней диагностике и лечению туберкулеза.