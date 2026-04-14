Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как нужно проводить техобслуживание перед путешествием
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 14.04.2026 (обновлено: 20:18 14.04.2026)
Эксперт рассказал, как нужно проводить техобслуживание перед путешествием

Хайцеэр: перед поездкой на авто следует заменить тормозные колодки и диски

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтодорога
Автодорога - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Автодорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Перед тем как отправиться в путешествие на автомобиле, нужно обязательно провести его техобслуживание, следует заменить тормозные колодки и диски, проверить уровень жидкостей, моторного масла, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
"Стоит провести техобслуживание машины. Лучше заранее поменять тормозные колодки, а старые, которые еще не износились, оставьте про запас. Особое внимание стоит уделить тормозным дискам, шлангам, всем патрубкам, проверить уровень жидкостей, моторного масла. Если в планах съезд на бездорожье, неплохо бы укомплектовать машину специальной резиной", - рассказал он.
Также эксперт порекомендовал взять с собой бумажную карту, чтобы не сбиться с пути, если вдруг возникнут проблемы с подключением к интернету.
Вчера, 14:52
 
Ян Хайцеэр, Национальный автомобильный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала