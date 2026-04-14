Эксперт рассказал, как нужно проводить техобслуживание перед путешествием

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Перед тем как отправиться в путешествие на автомобиле, нужно обязательно провести его техобслуживание, следует заменить тормозные колодки и диски, проверить уровень жидкостей, моторного масла, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Стоит провести техобслуживание машины. Лучше заранее поменять тормозные колодки, а старые, которые еще не износились, оставьте про запас. Особое внимание стоит уделить тормозным дискам, шлангам, всем патрубкам, проверить уровень жидкостей, моторного масла. Если в планах съезд на бездорожье, неплохо бы укомплектовать машину специальной резиной", - рассказал он.