15:03 14.04.2026
Макрон заявил, что призвал Трампа и Пезешкиана возобновить переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в понедельник провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал обе стороны к возобновлению переговоров в Исламабаде.
"Вчера я поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с президентом США Дональдом Трампом. Я призвал к возобновлению зашедших в тупик переговоров в Исламабаде, прояснению недоразумений и избеганию любых дальнейших эскалаций", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Французский лидер также обратил внимание на необходимость соблюдения режима прекращения огня всеми сторонами конфликта, в том числе и в отношении Ливана. Также Макрон заявил, что не менее важным вопросом является скорейшее открытие Ормузского пролива без каких-либо ограничений или платы за проход судов.
"В таких условиях переговоры могут быть быстро возобновлены при поддержке ключевых заинтересованных сторон", - добавил Макрон.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
В миреСШАИранИсламабадДональд ТрампЭммануэль МакронМасуд ПезешкианВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
