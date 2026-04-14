Мадьяр примет требуемые ЕК решения для разморозки денег из фондов ЕС

© AP Photo / Denes Erdos Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште

БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что снова обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен разморозку денег из фондов ЕС для Венгрии и готов принять необходимые для этого решения.

Ранее Мадьяр заявил, что уже провел с фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС . Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС ранее сообщила, что ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств.

"У меня состоялся еще один важный телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии . Мы сошлись во мнении, что важнейшим приоритетом является высвобождение многих триллионов форинтов из фондов ЕС... Правительство "Тисы" теперь примет необходимые политические решения в интересах венгерского народа, институтов и компаний", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

По его словам, фон дер Ляйен сказала, что "ЕК будет тесно сотрудничать с новым венгерским правительством для достижения результатов в чрезвычайно сжатые сроки и для обеспечения скорейшего доступа венгерского народа к причитающимся ему фондам развития ЕС".

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана . По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера субботы 18 апреля.

Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта . Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.