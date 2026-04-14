Мадьяр примет требуемые ЕК решения для разморозки денег из фондов ЕС

19:16 14.04.2026
Мадьяр заявил, что примет требуемые ЕК решения для разморозки денег из фондов ЕС

БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что снова обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен разморозку денег из фондов ЕС для Венгрии и готов принять необходимые для этого решения.
Ранее Мадьяр заявил, что уже провел с фон дер Ляйен переговоры о возвращении 20 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС ранее сообщила, что ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разморозки заблокированных средств.
"У меня состоялся еще один важный телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии. Мы сошлись во мнении, что важнейшим приоритетом является высвобождение многих триллионов форинтов из фондов ЕС... Правительство "Тисы" теперь примет необходимые политические решения в интересах венгерского народа, институтов и компаний", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, фон дер Ляйен сказала, что "ЕК будет тесно сотрудничать с новым венгерским правительством для достижения результатов в чрезвычайно сжатые сроки и для обеспечения скорейшего доступа венгерского народа к причитающимся ему фондам развития ЕС".
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера субботы 18 апреля.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
