Рейтинг@Mail.ru
В Польше забили тревогу после нового заявления Мадьяра об Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 14.04.2026
В Польше забили тревогу после нового заявления Мадьяра об Украине

Do Rzeczy: ЕС может быстро разочароваться в Мадьяре после его слов об Украине

© AP Photo / Denes Erdos — Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЕС может быстро разочароваться в лидере победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петере Мадьяре после его слов об Украине, пишет Do Rzeczy.

Накануне Мадьяр заявил, что Украине не светит вступление в ЕС в ближайшие десять лет.
"Готов поспорить, что очень скоро Мадьяр удивит брюссельских лидеров и на деле окажется не большим сторонником вступления Украины в ЕС. Существуют объективные интересы страны, из-за которых Будапешту просто нельзя быть сторонником присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это было бы разрушительным для него с точки зрения ее экономики", – говорится в статье.

Издание указывает, что поскольку Венгрия, расположенная в центре Европы, не имеет выхода к морю, то она будет продолжать покупать необходимое им сырье у России.
Поэтому, учитывая эти факторы, ожидаемого некоторыми политическими кругами в Европе разрыва экономических отношений Венгрии с Россией не произойдет, пишет Do Rzeczy.
В миреУкраинаПетер МадьярЕвросоюзВенгрияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала