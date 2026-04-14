Рейтинг@Mail.ru
Чепалова: я бы никогда не отказалась от ЦСКА или "Динамо" ради Олимпиады
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
16:03 14.04.2026 (обновлено: 16:08 14.04.2026)
Чепалова: я бы никогда не отказалась от ЦСКА или "Динамо" ради Олимпиады

© Фото : Соцсети Юлии ЧепаловойЮлия Чепалова
Юлия Чепалова - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : Соцсети Юлии Чепаловой
Юлия Чепалова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости призналась, что не смогла бы отказаться от принадлежности к структурам ЦСКА или "Динамо" ради выступления на Олимпиаде и других международных соревнованиях.
В лыжных гонках Россию на Играх 2026 года представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.
"Нет, я сама бы никогда не отказалась от этого ради Олимпиады. Я смотрю в будущее, мне жить дальше. Кто мне потом все это будет оплачивать? А вдруг я бы не выиграла? Меня бы еще пинками запинали и камнями бы закидали. Так рисковать не стоит. А то, что бежали под нейтральным флагом, это не так критично. Некоторые и раньше бегали под ним и ничего, стали олимпийскими чемпионами. Конечно, всегда есть большая гордость, когда играет гимн, развевается флаг. Но сумма не меняется от того, в каком статусе ты выступаешь, ты все равно можешь войти в историю", - отметила Чепалова.
Олимпийская чемпионка также ответила тем, кто заявлял, что ей легко говорить об этом после того, как она сама выиграла все награды в карьере.
"Вопрос был в том, кто состоит в ЦСКА или "Динамо". С другой стороны, а почему они вообще должны были отказываться от них? Век спортивный не такой длинный. После окончания карьеры у них будет хорошая пенсия, выслуга. Им по головке бы не погладили в случае отказа. Правильно сделали те, кто не стал отказываться от ЦСКА и "Динамо". Мне некоторые заявляли, что Чепаловой легко говорить, потому что она сама уже везде поездила и все выиграла. Так времена сейчас такие, надо приспосабливаться. Вместо того, чтобы критиковать, идите в FIS и вправьте им мозги, чтобы они ерундой не занимались", - добавила чемпионка.
Лыжные гонкиСпортРоссияЮлия ЧепаловаПФК ЦСКАСавелий КоростелевДинамо МоскваДарья Непряева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала