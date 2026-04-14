Чепалова: я бы никогда не отказалась от ЦСКА или "Динамо" ради Олимпиады

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости призналась, что не смогла бы отказаться от принадлежности к структурам ЦСКА или "Динамо" ради выступления на Олимпиаде и других международных соревнованиях.
В лыжных гонках Россию на Играх 2026 года представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.
"Нет, я сама бы никогда не отказалась от этого ради Олимпиады. Я смотрю в будущее, мне жить дальше. Кто мне потом все это будет оплачивать? А вдруг я бы не выиграла? Меня бы еще пинками запинали и камнями бы закидали. Так рисковать не стоит. А то, что бежали под нейтральным флагом, это не так критично. Некоторые и раньше бегали под ним и ничего, стали олимпийскими чемпионами. Конечно, всегда есть большая гордость, когда играет гимн, развевается флаг. Но сумма не меняется от того, в каком статусе ты выступаешь, ты все равно можешь войти в историю", - отметила Чепалова.
Олимпийская чемпионка также ответила тем, кто заявлял, что ей легко говорить об этом после того, как она сама выиграла все награды в карьере.
"Вопрос был в том, кто состоит в ЦСКА или "Динамо". С другой стороны, а почему они вообще должны были отказываться от них? Век спортивный не такой длинный. После окончания карьеры у них будет хорошая пенсия, выслуга. Им по головке бы не погладили в случае отказа. Правильно сделали те, кто не стал отказываться от ЦСКА и "Динамо". Мне некоторые заявляли, что Чепаловой легко говорить, потому что она сама уже везде поездила и все выиграла. Так времена сейчас такие, надо приспосабливаться. Вместо того, чтобы критиковать, идите в FIS и вправьте им мозги, чтобы они ерундой не занимались", - добавила чемпионка.