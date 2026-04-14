В "Локомотиве" прояснили ситуацию с контрактами Сарвели и Тимофеева

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов в разговоре с РИА Новости заявил, что "железнодорожники" будут обсуждать будущее полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Владислава Сарвели.
"Будем обсуждать будущее Тимофеева и Сарвели. Оно будет зависеть от множества факторов. По всем футболистам, которые сейчас есть в клубе, будет обсуждение. Переговоры у нас идут постоянно, просто нон-стоп", - сказал Ульянов.
В сезоне-2025/26 Тимофеев провел за "Локомотив" 5 матчей, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России он сыграл пять минут, в Кубке страны - 315. Сарвели провел за "железнодорожников" 10 игр и забил один мяч.
"Локомотив" после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 8 очков. В 25-м туре "железнодорожники" 18 апреля на выезде сыграют с "Оренбургом".
"Локомотив" досрочно прервет аренду Ракова
