В "Локомотиве" прояснили ситуацию с контрактами Сарвели и Тимофеева

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов в разговоре с РИА Новости заявил, что "железнодорожники" будут обсуждать будущее полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Владислава Сарвели.

В сезоне-2025/26 Тимофеев провел за "Локомотив" 5 матчей, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России он сыграл пять минут, в Кубке страны - 315. Сарвели провел за "железнодорожников" 10 игр и забил один мяч.