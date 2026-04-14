Российско-китайский литературный центр открылся в Пекине - РИА Новости, 14.04.2026
11:46 14.04.2026
Российско-китайский литературный центр открылся в Пекине

РИА Новости: российско-китайский литературный центр открылся в Пекине

© Фото : Минобрнауки РоссииЦеремония открытия российско-китайского литературного центра
Церемония открытия российско-китайского литературного центра - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : Минобрнауки России
Церемония открытия российско-китайского литературного центра
ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Церемония открытия российско-китайского литературного центра состоялась во вторник в Столичном педагогическом университете в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Участники церемонии возложили цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину на территории университета, а также выступили с речами.
"Центр призван стать площадкой для подготовки высокопрофессиональных русистов, настоящей фабрикой мысли по изучению письменного наследия двух стран", - заявил в своей речи министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, находящийся с визитом в КНР.
Он отметил, что с российской стороны базовым для центра выступает Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН, для которого изучение классической и современной китайской словесности является одним из ключевых исследовательских направлений.
По словам начальника департамента международного сотрудничества и обменов министерства образования КНР Ян Даня, Китай и Россия обладают богатой историей и культурой, литературный обмен между странами имеет долгую историю, передающуюся из поколения в поколение, и служит важной духовной связью между народами двух стран.
Ян Дань выразил надежду, что новый центр сможет объединить высококачественные академические ресурсы Китая и России для проведения систематических, передовых и новаторских исследований, которые приведут к выдающимся академическим достижениям и вдохнут новую жизнь в исследования и образование в области китайской литературы.
Ранее лидеры России и Китая приняли решение объявить 2026-2027 Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что более 100 мероприятий вошли в план сотрудничества между РФ и КНР в сфере образования в 2026-2027 годах.
РоссияКитайПекинАлександр ПушкинВалерий ФальковТатьяна ГоликоваРоссийская академия наук
 
 
