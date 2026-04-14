Российско-китайский литературный центр открылся в Пекине

ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Церемония открытия российско-китайского литературного центра состоялась во вторник в Столичном педагогическом университете в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину на территории университета, а также выступили с речами.

"Центр призван стать площадкой для подготовки высокопрофессиональных русистов, настоящей фабрикой мысли по изучению письменного наследия двух стран", - заявил в своей речи министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков , находящийся с визитом в КНР

Он отметил, что с российской стороны базовым для центра выступает Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН , для которого изучение классической и современной китайской словесности является одним из ключевых исследовательских направлений.

По словам начальника департамента международного сотрудничества и обменов министерства образования КНР Ян Даня, Китай и Россия обладают богатой историей и культурой, литературный обмен между странами имеет долгую историю, передающуюся из поколения в поколение, и служит важной духовной связью между народами двух стран.

Ян Дань выразил надежду, что новый центр сможет объединить высококачественные академические ресурсы Китая и России для проведения систематических, передовых и новаторских исследований, которые приведут к выдающимся академическим достижениям и вдохнут новую жизнь в исследования и образование в области китайской литературы.