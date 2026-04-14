Ликсутов: в ОЭЗ Москвы начали выпуск новых рентгеновских устройств

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В особой экономической зоне "Технополис Москва" запустили серийное производство микрофокусных рентгеновских устройств, заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что эти установки позволяют проводить неразрушающий контроль промпродукции — диагностику и поиск микродефектов без повреждения образца.

"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город обеспечивает благоприятные условия для высокотехнологичных производств. Резиденты особой экономической зоны получают налоговые льготы, доступ к развитой инфраструктуре и всестороннюю поддержку. Это помогает компаниям сосредоточиться на главном — создании новых решений. Одно из них — микрофокусные рентгеновские установки", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заместитель мэра добавил, что производственные мощности позволяют выпускать до 60 аппаратов в год с возможностью дальнейшего наращивания объемов. Так, инвестиции в создание продукции составили 200 миллионов рублей.

Данные устройства применяются для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии металлов, керамики, полимеров, композитов и легких сплавов. Точность оборудования — до двух микрон, это в 20-40 раз тоньше человеческого волоса. Аппарат собран на собственной компонентной базе, а также по запатентованным разработкам резидента. Проект реализован при поддержке министерства науки и высшего образования России и ведущих технических вузов страны.

Разработку и выпуск наладила компания "Диагностика-М". В этом году предприятие освоило производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225, уточнили в пресс-службе департамента. В основе каждого изделия этой компании лежат собственные научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Этот подход позволяет создавать программно-аппаратные решения для машиностроения, авиакосмической отрасли и электронной промышленности.

Оборудование компании работает в аэропортах, на вокзалах, стадионах, в таможенных службах и метро. Таким образом, установки обеспечивают безопасность на объектах "Почты России", госкорпорации "Росатом", ОАО "Российские железные дороги", а также ПАО "МОЭСК".

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр, который привлекает внимание компаний, определяющих технологический суверенитет страны. На данный момент на 10 площадках общей площадью 392 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, информационные технологии и робототехнику. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Столица активно развивает площадки для создания высокотехнологичной продукции. Благодаря городским решениям резиденты особой экономической зоны получают необходимые условия для разработок и быстрого запуска новых линий. Эти мероприятия вносят вклад в развитие нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и укрепляют промпотенциал города.