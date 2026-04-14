Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 14.04.2026 (обновлено: 17:54 14.04.2026)
Лавров и Ван И обсудили конфликт между США и Ираном, ситуацию в АТР и Украину

© Фото : МИД России/TelegramСергей Лавров проводит встречу с Министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине
Сергей Лавров проводит встречу с Министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Пекине обсудили конфликт между США и Ираном, ситуацию в АТР и украинский кризис, сообщает МИД КНР по итогам встречи в Пекине.
Лавров находится в Китае с официальным визитом 14-15 апреля.
"(Главы МИД РФ и КНР – ред.) провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая конфликт между США и Ираном, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и украинский кризис", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
В миреВан И (политик)КитайРоссияПекинСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала