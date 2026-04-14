Лавров и Ван И обсудили конфликт между США и Ираном

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на переговорах в Пекине обсудили конфликт между США и Ираном, ситуацию в АТР и украинский кризис, сообщает МИД КНР по итогам встречи в Пекине.